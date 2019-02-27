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27.02.2019, 17:38

Суспільне пока ни с кем не обсуждает участие в Евровидении

Суспільне пока ни с кем не обсуждает участие в Евровидении - Фото
Фото: eurovision.tv

Freedom Jazz и Kazka получили предложение по телефону и отказались от участия в конкурсе, подробно не знакомясь с договором, говорят в НОТУ

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Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пока ни с кем из исполнителей не ведет переговоров об участии в Евровидении. Об этом в комментарии Радио Свобода заявила PR-директор НОТУ Виктория Сидоренко.

"Сегодня, прямо сейчас, в данный момент ни с кем новым мы переговоров пока не ведем. Мы рассматриваем все варианты дальнейшего развития этой ситуации, проводим консультации", - сказала она.

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"Как общественный вещатель, мы уважаем выбор зрителей и, безусловно, результаты национального отбора и доверие зрителей. Поэтому когда Maruv не согласилась подписать договор, мы предложили такой договор участникам, которые заняли второе место и, соответственно, третье, когда второе место отказалось", - добавила Сидоренко.

По ее словам, Freedom Jazz и Kazka получили предложение по телефону и отказались от участия в конкурсе, подробно не знакомясь с договором.

Сидоренко сообщила, что НОТУ должен назвать участника от Украины в первую неделю марта.

25 февраля певица MARUV, занявшая первое место в нацотборе, не подписала договор с НОТУ. Позже от участия в конкурсе отказались группы Freedom-jazz girls band (заняли второе место) и Kazka (третье место).

UA:Суспільне (НОТУ) опубликовало 10 пунктов договора, из-за неподписания которого певица MARUV не будет представлять Украину на конкурсе Евровидение.

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Теги: евровидение, НСТУ, kazka, суспільне, MARUV
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