Светловодск. Россияне ударили по объекту инфраструктуры дронами-камикадзе — глава ОВА
14.06.2023, 09:36
Светловодск (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Светловодске Кировоградской области дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
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По его словам, во время очередной массированной ночной атаки россиян есть попадания ударных БПЛА в объект инфраструктуры в Светловодске.
Начался пожар, который был оперативно локализован.
Обошлось без погибших и раненых.
- Утром 14 июня Воздушные силы сообщили, что оккупанты ударили по Донбассу шестью ракетами Х-22.
- 10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.
- Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.
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