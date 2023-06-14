Светловодск. Россияне ударили по объекту инфраструктуры дронами-камикадзе — глава ОВА

Российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Светловодске Кировоградской области дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

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По его словам, во время очередной массированной ночной атаки россиян есть попадания ударных БПЛА в объект инфраструктуры в Светловодске.

Начался пожар, который был оперативно локализован.

Обошлось без погибших и раненых.

Утром 14 июня Воздушные силы сообщили, что оккупанты ударили по Донбассу шестью ракетами Х-22.

10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.

Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.

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