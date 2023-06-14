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Светловодск. Россияне ударили по объекту инфраструктуры дронами-камикадзе — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 09:36
Светловодск. Россияне ударили по объекту инфраструктуры дронами-камикадзе — глава ОВА - Фото
Светловодск (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Светловодске Кировоградской области дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

По его словам, во время очередной массированной ночной атаки россиян есть попадания ударных БПЛА в объект инфраструктуры в Светловодске. 

Начался пожар, который был оперативно локализован. 

Обошлось без погибших и раненых. 

  • 10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.
  • Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.

Читайте также: Ночной удар "Калибрами" по Одессе. Погибли три человека, есть раненые – фото

Дмитрий Гриниченко
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войнакировоградская областьсветловодскАндрей Райковичкритическая инфраструктураShahed-136дроны-камикадзе
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