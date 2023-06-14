Світловодськ. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури дронами-камікадзе — голова ОВА
14.06.2023, 09:36
Світловодськ (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури у Світловодську Кіровоградської області дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
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За його словами, під час чергової масованої нічної атаки росіян є влучання ударних БПЛА в об'єкт інфраструктури у Світловодську.
Почалася пожежа, яка була оперативно локалізована.
Обійшлося без загиблих та поранених.
- Вранці 14 червня Повітряні сили повідомили, що окупанти вдарили по Донбасу шістьма ракетами Х-22.
- 10 червня 2023 року через падіння уламків дрону-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинуло троє людей, понад 10 отримали поранення.
- Над Дніпропетровською областю сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed.
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