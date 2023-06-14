RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Світловодськ. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури дронами-камікадзе — голова ОВА

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 09:36
Світловодськ. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури дронами-камікадзе — голова ОВА - Фото
Світловодськ (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури у Світловодську Кіровоградської області дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

За його словами, під час чергової масованої нічної атаки росіян є влучання ударних БПЛА в об'єкт інфраструктури у Світловодську.

Почалася пожежа, яка була оперативно локалізована.

Обійшлося без загиблих та поранених.

  • Вранці 14 червня Повітряні сили повідомили, що окупанти вдарили по Донбасу шістьма ракетами Х-22.
  • 10 червня 2023 року через падіння уламків дрону-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинуло троє людей, понад 10 отримали поранення.
  • Над Дніпропетровською областю сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed.

Читайте також: Нічний удар "Калібрами" по Одесі. Загинуло троє людей, є поранені – фото

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаКіровоградська областьАндрій Райковичкритична інфраструктураShahed-136дрони-камікадзеСвітловодськ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 