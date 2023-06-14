Світловодськ. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури дронами-камікадзе — голова ОВА

Російські окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури у Світловодську Кіровоградської області дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

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За його словами, під час чергової масованої нічної атаки росіян є влучання ударних БПЛА в об'єкт інфраструктури у Світловодську.

Почалася пожежа, яка була оперативно локалізована.

Обійшлося без загиблих та поранених.

Вранці 14 червня Повітряні сили повідомили, що окупанти вдарили по Донбасу шістьма ракетами Х-22.

10 червня 2023 року через падіння уламків дрону-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинуло троє людей, понад 10 отримали поранення.

Над Дніпропетровською областю сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed.

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