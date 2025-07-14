Свириденко назвала главные задачи, которые Зеленский поставил перед будущим правительством

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко (Фото: ОП)

Укрепление украинской экономики, масштабирование производства оружия и расширение программ поддержки украинцев – приоритетные задачи, которые президент Владимир Зеленский поставил перед будущим обновленным правительством. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, которой глава государства предложил возглавить Кабмин.

Чиновница поблагодарила Зеленского за доверие и возможность служить Украине в это решающее время.

По ее словам, президент определил приоритетные задачи, которые он видит перед обновленным правительством:

→ укрепление экономического потенциала Украины;

→ расширение программ поддержки украинцев;

→ масштабирование производства собственного оружия.

Она отметила, что реализовать эти задачи можно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации любых бюрократических преград, сокращению некритических расходов и дублирования функций государственных институтов, защите предпринимательства и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий.

Свириденко добавила, что самое первое – это обеспечение Сил безопасности и обороны и гарантирование устойчивости государства. Также, по ее мнению, украинское общество должно получить более четкие инструменты социальной поддержки.

Чиновница констатировала, что решение о назначении премьера принимает Верховная Рада.

"Готовимся к взаимодействию с парламентом и к представлению соответствующих правительственных шагов. Предложения по кандидатурам членов правительства объявлю в скором времени", — резюмировала она.

13 июля состоялось совещание президента с премьер-министром. После встречи Зеленский анонсировал трансформацию исполнительной власти для освобождения ресурсов.

14 июля президент предложил Свириденко возглавить правительство.