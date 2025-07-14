Свириденко назвала головні задачі, які Зеленський поставив перед майбутнім урядом

Володимир Зеленський та Юлія Свириденко (Фото: ОП)

Зміцнення української економіки, масштабування виробництва зброї та розширення програм підтримки українців – пріоритетні завдання, які президент Володимир Зеленський поставив перед майбутнім оновленим урядом. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко, якій глава держави запропонував очолити Кабмін.

Урядовиця подякувала Зеленському за довіру та можливість служити Україні в цей вирішальний час.

За її словами, президент визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом:

→ зміцнення економічного потенціалу України;

→ розширення програм підтримки українців;

→ масштабування виробництва власної зброї.

Вона зазначила, що реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій.

Свириденко додала, що найперше – це забезпечення Сил безпеки та оборони та гарантування стійкості держави. Також, на її думку, українське суспільство має отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки.

Урядовиця констатувала, що рішення про призначення прем’єра ухвалює Верховна Рада.

"Готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків. Пропозиції щодо кандидатур членів уряду оголошу незабаром", – резюмувала вона.

13 липня відбулася нарада президента із прем'єр-міністром. Після зустрічі Зеленський анонсував трансформацію виконавчої влади задля вивільнення ресурсів.

14 липня президент запропонував Свириденко очолити уряд.