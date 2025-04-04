Свободу Марин Ле Пен: Трамп поддержал лидера ультраправых Франции

Дональд Трамп (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Президент США Дональд Трамп поддержал лидера ультраправой французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен после приговора суда о растрате средств ЕС и назвал дело "охотой на ведьм", которую устроили ее политические оппоненты. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

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"Охота на ведьм против Марин Ле Пен является еще одним примером того, как европейские левые используют закон, чтобы заставить замолчать свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента", – написал Трамп.

Он добавил, что "на этот раз [они] зашли так далеко, что посадили оппонента в тюрьму".

Трамп считает, что Марин Ле Пен была осуждена накануне ее "большой победы".

"Я не знаю Марин Ле Пен, но я ценю то, как тяжело она работала столько лет. Она понесла потери, но продолжала идти, и теперь, перед тем, что должно было быть Великой победой, они предъявили ей незначительное обвинение", – написал он.

По мнению президента США, лидер ультраправых ничего не знала о хищении средств Евросоюза, в котором ее и соратников обвинил суд. Саму растрату он назвал "бухгалтерской ошибкой".

Трамп считает, что независимо от политических симпатий, от приговора Ле Пен пострадал весь французский народ.

"Это все плохо для Франции и великого французского народа независимо от того, на чьей стороне они. Свободу Марин Ле Пен!" – призвал он.