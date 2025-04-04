Свободу Марин Ле Пен: Трамп поддержал лидера ультраправых Франции
Президент США Дональд Трамп поддержал лидера ультраправой французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен после приговора суда о растрате средств ЕС и назвал дело "охотой на ведьм", которую устроили ее политические оппоненты. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Охота на ведьм против Марин Ле Пен является еще одним примером того, как европейские левые используют закон, чтобы заставить замолчать свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента", – написал Трамп.
Он добавил, что "на этот раз [они] зашли так далеко, что посадили оппонента в тюрьму".
Трамп считает, что Марин Ле Пен была осуждена накануне ее "большой победы".
"Я не знаю Марин Ле Пен, но я ценю то, как тяжело она работала столько лет. Она понесла потери, но продолжала идти, и теперь, перед тем, что должно было быть Великой победой, они предъявили ей незначительное обвинение", – написал он.
По мнению президента США, лидер ультраправых ничего не знала о хищении средств Евросоюза, в котором ее и соратников обвинил суд. Саму растрату он назвал "бухгалтерской ошибкой".
Трамп считает, что независимо от политических симпатий, от приговора Ле Пен пострадал весь французский народ.
"Это все плохо для Франции и великого французского народа независимо от того, на чьей стороне они. Свободу Марин Ле Пен!" – призвал он.
- 9 июля 2024 года прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в незаконном финансировании кампании Ле Пен на президентских выборах в 2022 году.
- 14 ноября того же года прокуратура запросила для ультраправой Ле Пен наказание в виде пяти лет заключения, из которых три года условно.
- 31 марта 2025 года Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента.
- Суд во Франции запретил Ле Пен баллотироваться на государственные должности, а также приговорил к лишению свободы на четыре года.