Свободу Марін Ле Пен: Трамп підтримав лідерку ультраправих Франції

Дональд Трамп (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Президент США Дональд Трамп підтримав лідерку ультраправої французької партії Національне об'єднання Марін Ле Пен після вироку суду про розтрату коштів ЄС та назвав справу "полюванням на відьом", яке влаштували її політичні опоненти. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Полювання на відьом проти Марін Ле Пен є ще одним прикладом того, як європейські ліві використовують закон, щоб змусити замовкнути свободу слова та піддати цензурі свого політичного опонента", – написав Трамп.

Він додав, що "цього разу [вони] зайшли так далеко, що посадили опонента у в’язницю".

Трамп вважає, що Марін Ле Пен засуджено напередодні її "великої перемоги".

"Я не знаю Марін Ле Пен, але я ціную те, як важко вона працювала стільки років. Вона зазнала втрат, але продовжувала йти, і тепер, перед тим, що мало бути Великою перемогою, вони висунули їй незначне звинувачення", – написав він.

На думку президента США, лідерка ультраправих нічого не знала про розкрадання коштів Евросоюзу, у якому її та соратників звинуватив суд. Саму розтрату він назвав "бухгалтерською помилкою".

Трамп вважає, що незалежно від політичних симпатій, від вироку Ле Пен постраждав весь французький народ.

"Це все погано для Франції та великого французького народу, незалежно від того, на чиєму боці вони. Свободу Марін Ле Пен!" – закликав він.