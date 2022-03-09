Сводка Генштаба: Россия снизила темп наступления, бьет с воздуха, пытается окружить города

На 13-й день войны Россия снизила темп наступления в Украине, бьет с воздуха и пытается окружить крупные города. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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"В течение суток противник снизил темп наступательной операции, применяя преимущественно ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, враг сосредотачивается усилия на окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова, создании сухопутного коридора между РФ и временно оккупированным Крымом, выходе на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что оккупанты пытаются решить вопрос с обеспечением горючим. Рассматривается возможность использования стационарной сети АЗС и нефтехранилищ. Также враг планирует создать сеть полевых трубопроводов на временно оккупированной территории с возможностью присоединения к центральному нефтепроводу и перекачки горючего из Беларуси.

Войска России продолжают нести большие потери, в частности 14 бригада спецназначения (Хабаровск) потеряла 400 военных, а батальонно-тактическая группа 25-й отдельной мотострелковой бригады (Луга) 6-й армии отведена на территорию России в связи с потерей боеспособности.

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По направлениям ситуация выглядит так:

Полесское. Враг удерживает занятые ранее рубежи и захваченные населенные пункты, в частности Бородянку, Копылив, Бучу, Демидов.

В направлении Дымера активных боевых действий оккупантов не было, в районе Припяти силами 2 БТГр враг занимает оборону. В направлении Бабинцов пять российских БТГр вели наступление, но были остановлены и перешли к обороне в районе Бучи.

В направлении Бузовой 4 БТГр россиян, несмотря на многочисленные потери, продвинулись в район Ясногородки.

Северское. Попытки завладеть Черниговом, остановлена попытка девяти БТГр вклиниться в оборону ВСУ в районе Глухова. В раойне Козельца оккупанты пытаются сделать понтонную переправу.

Слобожанское. Оккупанты безуспешно пытаются блокировать Харьков с севера и наносить ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре. Идет бой за Изюм. Враг пытается сделать понтонную переправу через Северский Донец и реку Берека.

Донецкое. Оккупанты пытаются захватить Мариуполь, ведет наступательные действия в направлении Днепра и Запорожья для выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей. Войска РФ провели неудачное наступление в районе Троицкого.

Таврийское и Южное. 17 БТГр удерживают Херсон, Энергодар, Василивку, перегруппировка для наступления на Запоржье, три БТГр взяли под контроль Пологи.

Черноморская и Азовская операционные зоны. Ожидаются ракетные удары по гражданской и военной инфраструктуре из российских кораблей.

Марк Сировой

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