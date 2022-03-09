UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сводка Генштаба: Россия снизила темп наступления, бьет с воздуха, пытается окружить города

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 01:59
Сводка Генштаба: Россия снизила темп наступления, бьет с воздуха, пытается окружить города - Фото
Фото - Facebook 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон

На 13-й день войны Россия снизила темп наступления в Украине, бьет с воздуха и пытается окружить крупные города. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В течение суток противник снизил темп наступательной операции, применяя преимущественно ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, враг сосредотачивается усилия на окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова, создании сухопутного коридора между РФ и временно оккупированным Крымом, выходе на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что оккупанты пытаются решить вопрос с обеспечением горючим. Рассматривается возможность использования стационарной сети АЗС и нефтехранилищ. Также враг планирует создать сеть полевых трубопроводов на временно оккупированной территории с возможностью присоединения к центральному нефтепроводу и перекачки горючего из Беларуси.  

Войска России продолжают нести большие потери, в частности 14 бригада спецназначения (Хабаровск) потеряла 400 военных, а батальонно-тактическая группа 25-й отдельной мотострелковой бригады (Луга) 6-й армии отведена на территорию России в связи с потерей боеспособности.

Читайте также: Армия России идет по инерции, в Украине ей наступит конец – Арестович

По направлениям ситуация выглядит так:

Полесское. Враг удерживает занятые ранее рубежи и захваченные населенные пункты, в частности Бородянку, Копылив, Бучу, Демидов.

В направлении Дымера активных боевых действий оккупантов не было, в районе Припяти силами 2 БТГр враг занимает оборону. В направлении Бабинцов пять российских БТГр вели наступление, но были остановлены и перешли к обороне в районе Бучи.

В направлении Бузовой 4 БТГр россиян, несмотря на многочисленные потери, продвинулись в район Ясногородки.

Северское. Попытки завладеть Черниговом, остановлена попытка девяти БТГр вклиниться в оборону ВСУ в районе Глухова. В раойне Козельца оккупанты пытаются сделать понтонную переправу.

Слобожанское. Оккупанты безуспешно пытаются блокировать Харьков с севера и наносить ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре. Идет бой за Изюм. Враг пытается сделать понтонную переправу через Северский Донец и реку Берека.

Донецкое. Оккупанты пытаются захватить Мариуполь, ведет наступательные действия в направлении Днепра и Запорожья для выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей. Войска РФ провели неудачное наступление в районе Троицкого.

Таврийское и Южное. 17 БТГр удерживают Херсон, Энергодар, Василивку, перегруппировка для наступления на Запоржье, три БТГр взяли под контроль Пологи.

Черноморская и Азовская операционные зоны. Ожидаются ракетные удары по гражданской и военной инфраструктуре из российских кораблей.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война генштаб ВСУ сводка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 