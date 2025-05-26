СВР: Беларусь держит у границы с Украиной 2000 военных. В 2022-м их было до 6000

В настоящее время беларусская армия не способна на масштабные боевые действия, утверждает Олег Иващенко

Олег Иващенко (Фото: пресс-служба СВР)

Беларусь держит у границы с Украиной около 2000 военнослужащих. Об этом в интервью Укринформу сообщил глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

"На сегодняшний день беларусская армия не способна на масштабные боевые действия. Все, что они держат у нашей границы – это около 2000 военнослужащих только для того, чтобы мы отвлекались", — сказал Иващенко.

Он констатировал, что перед полномасштабным вторжением России в Украину боевой состав Беларуси был невелик, он был "неспособен вести наступательные действия, и морально их военнослужащие к этому не готовы".

Иващенко отметил, что среди белорусских командиров многие получали образование в России. Еще в 2022 году Москва давила на диктатора Беларуси Александра Лукашенко, чтобы он вступил в войну.

"Но сами беларусы – и военные, и обычные люди – этого не хотят", – подчеркнул он.

Он добавил, что Беларусь передала России боеприпасы, технику – Т-72, БМП-2, прицелы, бронежилеты, шлемы, станки.

"Теперь они наладили еще производство боеприпасов, которых не хватает России. Реактивные, ствольные – все, что нужно для войны. Белорусский ВПК стал приложением российского. Около 80% белорусских предприятий ВПК интегрированы в российский ВПК. Это фактически одна база", – рассказал глава СВР.

25 июня 2022 года заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщал, что численность беларусских подразделений, которые на ротационной основе находятся вблизи границ с Украиной, составляет от 4000 до 6000 человек.

11 августа 2024 года Министерство обороны Беларуси сообщило, что якобы "отправляет дополнительную военную технику в приграничные с Украиной районы". Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал заявление Минобороны Беларуси об "усилении" границы с Украиной "нагнетанием, чтобы продолжать подыгрывать России".