СЗР: Білорусь тримає біля кордону з Україною 2000 військових. У 2022-му їх було до 6000

Олег Іващенко (Фото: пресслужба СЗР)

Білорусь тримає біля кордону з Україною близько 2000 військовослужбовців. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив глава Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

"На сьогодні білоруська армія не здатна на масштабні бойові дії. Усе, що вони тримають біля нашого кордону, – це близько 2000 військовослужбовців лише для того, щоб ми відволікалися", – сказав Іващенко.

Він констатував, що перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну бойовий склад Білорусі був невеликий, він був "неспроможний вести наступальні дії, і морально їхні військовослужбовці до цього не готові".

Іващенко зазначив, що серед білоруських командирів багато хто здобував освіту в Росії. Ще у 2022 році Москва тиснула на диктатора Білорусі Олександра Лукашенка, щоб він вступив у війну.

"Але самі білоруси – і військові, і звичайні люди – цього не хочуть", – наголосив він.

Він додав, що Білорусь передала Росії боєприпаси, техніку – Т-72, БМП-2, приціли, бронежилети, шоломи, верстати.

"Тепер вони налагодили іще виробництво боєприпасів, яких не вистачає Росії. Реактивні, ствольні – все, що потрібно для війни. Білоруський ВПК став додатком російського. Близько 80% білоруських підприємств ВПК інтегровані у російський ВПК. Це фактично одна база", – розповів очільник СЗР.

25 червня 2022 року заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомляв, що чисельність білоруських підрозділів, які на ротаційній основі перебувають поблизу кордонів з Україною, становить від 4000 до 6000 осіб.

11 серпня 2024 року Міністерство оборони Білорусі повідомило, що нібито "відправляє додаткову військову техніку до прикордонних з Україною районів". Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко назвав заяву Міноборони Білорусі щодо "посилення" кордону з Україною "нагнітанням, щоб продовжувати підігрувати Росії".