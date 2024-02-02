Связи с ФСБ. МВД Германии хочет проанализировать отдельных депутатов Бундестага

Глава МВД Германии Фезер заявила, что "протянутая рука Москвы не должна простираться к парламентам"

Нэнси Фезер (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

В Бундестаге хотят проанализировать связи правой партии "Альтернатива для Германии" с Федеральной службой безопасности России. Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер хочет внимательнее следить за связями правоэкстремистской сети с Россией, цитирует ее издание NTV.

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"Мы должны продолжать проливать свет на связи правоэкстремистских сетей с Россией", – заявила Фезер и подчеркнула, что немецкие правоохранительные органы "продолжают очень пристально следить за российским влиянием".

Она подчеркнула, что "протянутая рука Москвы не должна простираться к парламентам". Также Фезер акцентировала, что этот прецедент должен "обеспокоить всех, кто раньше не воспринимал эту опасность серьезно".

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Фезер отметила, что уже давно было понятно, "кто позволяет запрягать себя в путинскую пропагандистскую машину".

"Общий интерес заключается в том, чтобы разрушить доверие к нашей демократии и подорвать нашу поддержку Украины", – заявила она и добавила, что существуют "значительные совпадения" между российской пропагандой и нарративами, представленными на правом фланге.

Так Фезер отреагировала на сообщения Der Spiegel и The Insider. В совместном расследовании журналисты заявили, что российский политтехнолог украинского происхождения и помощник депутата Бундестага от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Владимир Сергиенко был завербован Пятой службой ФСБ. По якобы ее задаче он пытался остановить поставки танков Украине.

Российские спецслужбы под видом сотрудников Российского географического общества пытались завербовать жителя Норвегии, которому за $1000 в день предлагали фотографировать военные объекты на севере страны. Об этом сообщало "Настоящее время".

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