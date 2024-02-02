Связи с ФСБ. МВД Германии хочет проанализировать отдельных депутатов Бундестага
В Бундестаге хотят проанализировать связи правой партии "Альтернатива для Германии" с Федеральной службой безопасности России. Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер хочет внимательнее следить за связями правоэкстремистской сети с Россией, цитирует ее издание NTV.
"Мы должны продолжать проливать свет на связи правоэкстремистских сетей с Россией", – заявила Фезер и подчеркнула, что немецкие правоохранительные органы "продолжают очень пристально следить за российским влиянием".
Она подчеркнула, что "протянутая рука Москвы не должна простираться к парламентам". Также Фезер акцентировала, что этот прецедент должен "обеспокоить всех, кто раньше не воспринимал эту опасность серьезно".
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Фезер отметила, что уже давно было понятно, "кто позволяет запрягать себя в путинскую пропагандистскую машину".
"Общий интерес заключается в том, чтобы разрушить доверие к нашей демократии и подорвать нашу поддержку Украины", – заявила она и добавила, что существуют "значительные совпадения" между российской пропагандой и нарративами, представленными на правом фланге.
Так Фезер отреагировала на сообщения Der Spiegel и The Insider. В совместном расследовании журналисты заявили, что российский политтехнолог украинского происхождения и помощник депутата Бундестага от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Владимир Сергиенко был завербован Пятой службой ФСБ. По якобы ее задаче он пытался остановить поставки танков Украине.
- Российские спецслужбы под видом сотрудников Российского географического общества пытались завербовать жителя Норвегии, которому за $1000 в день предлагали фотографировать военные объекты на севере страны. Об этом сообщало "Настоящее время".
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