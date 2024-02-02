Зв'язки із ФСБ. МВС Німеччини хоче проаналізувати окремих депутатів Бундестагу

Очільниця МВС Німеччини Фезер заявила, що "простягнута рука Москви не повинна простягатися до парламентів"

Ненсі Фезер (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

У Бундестазі хочуть проаналізувати зв'язки правої партії "Альтернатива для Німеччини" з Федеральною службою безпеки Росії. Міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезер хоче уважніше слідкувати за зв'язками правоекстремістської мережі з Росією, цитує її видання NTV.

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"Ми повинні продовжувати проливати світло на зв'язки правоекстремістських мереж з Росією", – заявила Фезер та наголосила, що німецькі правоохоронні органи "продовжують дуже пильно стежити за російським впливом".

Вона наголосила, що "простягнута рука Москви не повинна простягатися до парламентів". Також Фезер акцентувала, що цей прецедент повинен "занепокоїти всіх, хто раніше не сприймав цю небезпеку серйозно".

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Фезер зауважила, що вже давно було зрозуміло, "хто дозволяє запрягати себе в путінську пропагандистську машину".

"Єднальний інтерес полягає в тому, щоб зруйнувати довіру до нашої демократії й підірвати нашу підтримку України", – заявила вона та додала, що існують "значні збіги" між російською пропагандою та наративами, представленими на правому фланзі.

Так Фезер відреагувала на повідомлення Der Spiegel та The Insider. У спільному розслідуванні журналісти заявили, що російський політтехнолог українського походження та помічник депутата Бундестагу від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Володимир Сергієнко був завербований П'ятою службою ФСБ. За нібито її завданням він намагався зупинити постачання танків Україні.

Російські спецслужби під виглядом співробітників Російського географічного товариства намагалися завербувати жителя Норвегії, якому за $1000 на день пропонували фотографувати військові об'єкти на півночі країни. Про це повідомляло "Настоящее время".

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