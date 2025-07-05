Сырский и Драпатый посетили Южно-Слобожанское направление, где есть угроза наступления
Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил Харьковскую область и военных на Южно-Слобожанском направлении. Об этом он сообщил в сети.
"Я не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в частности, те участки, где существует угроза новых наступательных действий противника", – отметил главнокомандующий.
Визит длился два дня. Сырский работал вместе с командующим Объединенных сил – командующим оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Михаилом Драпатым.
За прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны смогли отразить более 60 вражеских штурмов. Ежедневно продолжается около 10 боев.
"На месте детально изучил оперативную обстановку. Обсудил с командованием подразделений ВСУ и Нацгвардии пути усиления устойчивости обороны. Узнал о первоочередных потребностях и запросах наших военных. Дал указания по решению проблемных вопросов", – сообщил главнокомандующий.
Он отметил, что россияне пытаются наступать силой численности, однако Силы обороны должны быть в готовности, применять эффективные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков.
- 26 июня главнокомандующий распорядился ускорить строительство укреплений в Сумской области. Также он заявил, что продвижение российских войск в приграничной зоне на тот момент было остановлено, а линия боевого соприкосновения стабилизировалась.
- 27 июня Сырский заявил, что Россия создала на Покровском направлении наиболее численное группирование – 111 000 личного состава. Враг не прекращает попыток прорваться к административной границе Донецкой области.