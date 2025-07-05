Сырский и Драпатый посетили Южно-Слобожанское направление, где есть угроза наступления

За неделю в Харьковской области было отражено более 60 вражеских штурмов

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил Харьковскую область и военных на Южно-Слобожанском направлении. Об этом он сообщил в сети.

"Я не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в частности, те участки, где существует угроза новых наступательных действий противника", – отметил главнокомандующий.

Визит длился два дня. Сырский работал вместе с командующим Объединенных сил – командующим оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Михаилом Драпатым.