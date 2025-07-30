Сырский об ударах по полигонам: Учебный процесс должны максимально перевести под землю

Главком ВСУ констатировал, что вся Украина в зоне риска ударов вражеских ракет и дронов

Александр Сырский (Фото: Генштаб)

В связи с российскими ударами по полигонам и учебным центрам учебный процесс нужно максимально перевести под землю. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по результатам ежемесячного совещания по вопросам подготовки.

По его словам, согласно обновленному изданию программы базовой общевойсковой подготовки, продолжительность курса теперь составляет 51 день. Добавлено время на обучение по противодействию ударным дронам, по огневой и инженерной подготовке, выживанию в окопных условиях.

Обновлена также программа адаптации и доподготовки военнослужащих к ведению боевых действий по прибытии из учебных центров в воинские части.

Сырский отметил, что современная война требует гибкости и быстрого внедрения новаций, в том числе и в сфере профессионального обучения персонала. Планируется развернуть повышение квалификации военнослужащих на легком автотранспорте.

Во время совещания обсудили также состояние подготовки инструкторов учебных центров, повышение их квалификации и аспекты обучения на территории стран-партнеров.

"Отдельно отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах. В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов – вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю", — заявил Сырский.

Он добавил, что реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников военные должны мгновенно.