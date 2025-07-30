Сирський про удари по полігонах: Навчальний процес має бути максимально переведений під землю

Головком ЗСУ констатував, що вся Україна у зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів

Олександр Сирський (Фото: Генштаб)

У зв’язку з російськими ударами по полігонах та навчальних центрах навчальний процес потрібно максимально перевести під землю. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами щомісячної наради з питань підготовки.

За його словами, відповідно до оновленого видання програми базової загальновійськової підготовки, тривалість курсу тепер складає 51 добу. Додано час на навчання з протидії ударним дронам, з вогневої та інженерної підготовки, виживання в окопних умовах.

Оновлено також програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин.

Сирський зазначив, що сучасна війна вимагає гнучкості та швидшого запровадження новацій, зокрема й у сфері фахового навчання персоналу. Планується розгорнути підвищення кваліфікації військовослужбовців на легкому автотранспорті.

Під час наради обговорили також стан підготовки інструкторів навчальних центрів, підвищення їхньої кваліфікації та аспекти навчання на території країн-партнерів.

"Окремо наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах. У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю", – заявив Сирський.

Він додав, що реагувати на сигнали повітряної тривоги й появу розвідувальних безпілотників військові повинні миттєво.