Разведка доложила Сырскому о поступлении на вооружение России новых образцов дронов

За май дронами удалось поразить и уничтожить более 89 000 целей россиян

Александр Сырский (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Россияне копируют опыт Сил обороны и масштабируют беспилотные подразделения. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский после проведения совещания с военными по вопросам применения и развития беспилотных систем.

Главкому доложили о формировании в армии РФ войск беспилотных систем и поступлении новых образцов дронов и наземных роботизированных комплексов на вооружение.

"Мы должны сохранять темп развития и постоянно наращивать способности, чтобы быть на шаг впереди", – сказал он.

По словам Сырского, работа по масштабированию подразделений беспилотных систем в ВСУ дает реальные результаты. За май удалось поразить и уничтожить дронами более 89 000 вражеских целей.

"Продолжаем увеличивать количество экипажей беспилотных систем и развивать наши беспилотные подразделения. Отдельный акцент – уничтожение операторов вражеских БпЛА и их пунктов управления", – отметил он.

На совещании также были рассмотрены вопросы развития беспилотных наземных комплексов, которые используются для эвакуации раненых, минирования, логистики и в качестве боевых модулей. По словам главкома, по сравнению с 2024 годом ВСУ удалось в разы увеличить поставки таких комплексов в воинские части и нарастить подготовку специалистов БпНК.

"Благодарю все подразделения беспилотных систем и каждого воина отдельно за профессиональную боевую работу и уничтожение врагов. Вы – на технологической передовой нашей борьбы. Именно развитие технологий является ключом к устойчивости Сил обороны и преимущества над врагом", – резюмировал главком.