Разведка доложила Сырскому о поступлении на вооружение России новых образцов дронов
Россияне копируют опыт Сил обороны и масштабируют беспилотные подразделения. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский после проведения совещания с военными по вопросам применения и развития беспилотных систем.
Главкому доложили о формировании в армии РФ войск беспилотных систем и поступлении новых образцов дронов и наземных роботизированных комплексов на вооружение.
"Мы должны сохранять темп развития и постоянно наращивать способности, чтобы быть на шаг впереди", – сказал он.
По словам Сырского, работа по масштабированию подразделений беспилотных систем в ВСУ дает реальные результаты. За май удалось поразить и уничтожить дронами более 89 000 вражеских целей.
"Продолжаем увеличивать количество экипажей беспилотных систем и развивать наши беспилотные подразделения. Отдельный акцент – уничтожение операторов вражеских БпЛА и их пунктов управления", – отметил он.
На совещании также были рассмотрены вопросы развития беспилотных наземных комплексов, которые используются для эвакуации раненых, минирования, логистики и в качестве боевых модулей. По словам главкома, по сравнению с 2024 годом ВСУ удалось в разы увеличить поставки таких комплексов в воинские части и нарастить подготовку специалистов БпНК.
"Благодарю все подразделения беспилотных систем и каждого воина отдельно за профессиональную боевую работу и уничтожение врагов. Вы – на технологической передовой нашей борьбы. Именно развитие технологий является ключом к устойчивости Сил обороны и преимущества над врагом", – резюмировал главком.
- 15 мая главком рассказал, что против Украины воюет группировка в 640 000 российских военных.
- 20 мая Сырский сообщал, что Россия потеряла на фронте 185 000 человек с начала года. По состоянию на конец мая потери врага составили 194 140 человек.
- 29 мая стало известно, что Силы обороны впервые применили дрон-матку на базе ИИ против россиян на поле боя.