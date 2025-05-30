Розвідка доповіла Сирському про надходження на озброєння Росії нових зразків дронів
Росіяни копіюють досвід Сил оборони та масштабують безпілотні підрозділи. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський після проведення наради з військовими з питань застосування та розвитку безпілотних систем.
Головкому доповіли про формування в армії РФ військ безпілотних систем і надходження нових зразків дронів та наземних роботизованих комплексів на озброєння.
"Ми маємо зберігати темп розвитку і постійно нарощувати спроможності, щоб бути на крок попереду", – сказав він.
За словами Сирського, робота із масштабування підрозділів безпілотних систем у ЗСУ дає реальні результати. За травень вдалося уразити та знищити дронами понад 89 000 ворожих цілей.
"Продовжуємо збільшувати кількість екіпажів безпілотних систем і розвивати наші безпілотні підрозділи. Окремий акцент – на знищенні операторів ворожих БпЛА та їхніх пунктів управління", – зазначив він.
На нараді також було розглянуто питання розвитку безпілотних наземних комплексів, які використовують для евакуації поранених, мінування, логістики та як бойові модулі. За словами головкома, у порівнянні з 2024 роком ЗСУ вдалося в рази збільшити постачання таких комплексів у військові частини та наростити підготовку спеціалістів БпНК.
"Дякую усім підрозділам безпілотних систем і кожному воїну окремо за професійну бойову роботу й знищення ворогів. Ви – на технологічній передовій нашої боротьби. Саме розвиток технологій є ключем до стійкості Сил оборони та переваги над ворогом", – резюмував головком.
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