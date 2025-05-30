Розвідка доповіла Сирському про надходження на озброєння Росії нових зразків дронів

Олександр Сирський (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Росіяни копіюють досвід Сил оборони та масштабують безпілотні підрозділи. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський після проведення наради з військовими з питань застосування та розвитку безпілотних систем.

Головкому доповіли про формування в армії РФ військ безпілотних систем і надходження нових зразків дронів та наземних роботизованих комплексів на озброєння.

"Ми маємо зберігати темп розвитку і постійно нарощувати спроможності, щоб бути на крок попереду", – сказав він.

За словами Сирського, робота із масштабування підрозділів безпілотних систем у ЗСУ дає реальні результати. За травень вдалося уразити та знищити дронами понад 89 000 ворожих цілей.

"Продовжуємо збільшувати кількість екіпажів безпілотних систем і розвивати наші безпілотні підрозділи. Окремий акцент – на знищенні операторів ворожих БпЛА та їхніх пунктів управління", – зазначив він.

На нараді також було розглянуто питання розвитку безпілотних наземних комплексів, які використовують для евакуації поранених, мінування, логістики та як бойові модулі. За словами головкома, у порівнянні з 2024 роком ЗСУ вдалося в рази збільшити постачання таких комплексів у військові частини та наростити підготовку спеціалістів БпНК.

"Дякую усім підрозділам безпілотних систем і кожному воїну окремо за професійну бойову роботу й знищення ворогів. Ви – на технологічній передовій нашої боротьби. Саме розвиток технологій є ключем до стійкості Сил оборони та переваги над ворогом", – резюмував головком.