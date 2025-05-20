Сирський: З початку року на фронті знищено 185 000 окупантів
З початку 2025 року росіяни втратили 185 000 осіб на фронті в Україні. Про це повідомив головком Збройних Сил України Олександр Сирський.
Він підкреслив, що Сили оборони продовжують бити ворога по всій лінії фронту. А кожний знищений російський загарбник – це крок до справедливого миру.
"Дякую захисникам і захисницям за ефективну бойову роботу. Боротьба триває", – резюмував Сирський.
Станом на квітень, за даними головкома, втрати Росії з початку року складали понад 140 000 осіб, що на 45 000 менше, ніж зараз. За минулу добу на фронті знищено 1030 ворожих солдатів, повідомив Генштаб ЗСУ.
- 7 квітня ОСУВ Хортиця повідомляло, що РФ втрачає майже 150 військових за квадратний кілометр території на сході.
- 7 травня Сирський повідомляв, що з початку місяця на фронті зафіксовано 1300 боєзіткнень.
- 15 травня головком повідомляв, що проти України наразі воює угруповання в 640 000 російських військових. За його словами, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей.