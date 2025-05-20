Сирський: З початку року на фронті знищено 185 000 окупантів

Олександр Сирський (Фото: ВП)

З початку 2025 року росіяни втратили 185 000 осіб на фронті в Україні. Про це повідомив головком Збройних Сил України Олександр Сирський.

Він підкреслив, що Сили оборони продовжують бити ворога по всій лінії фронту. А кожний знищений російський загарбник – це крок до справедливого миру.

"Дякую захисникам і захисницям за ефективну бойову роботу. Боротьба триває", – резюмував Сирський.

Станом на квітень, за даними головкома, втрати Росії з початку року складали понад 140 000 осіб, що на 45 000 менше, ніж зараз. За минулу добу на фронті знищено 1030 ворожих солдатів, повідомив Генштаб ЗСУ.