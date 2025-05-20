Сырский: С начала года на фронте уничтожено 185 000 окупантов
С начала 2025 года россияне потеряли 185 000 человек на фронте в Украине. Об этом сообщил главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают бить врага по всей линии фронта. А каждый уничтоженный российский захватчик – это шаг к справедливому миру.
"Благодарю защитников и защитниц за эффективную боевую работу. Борьба продолжается", – резюмировал Сырский.
По состоянию на апрель, по данным главкома, потери России с начала года составляли более 140 000 человек, что на 45 000 меньше, чем сейчас. За минувшие сутки на фронте уничтожены 1030 вражеских солдат, сообщил Генштаб ВСУ.
- 7 апреля ОСУВ Хортица сообщало, что РФ теряет почти 150 военных за квадратный километр территории на востоке.
- 7 мая Сырский сообщал, что с начала месяца на фронте зафиксировано 1300 боестолкновений.
- 15 мая главком сообщал, что против Украины воюет группировка в 640 000 российских военных. По его словам, Россия не отказывается от достижения прошлых целей.