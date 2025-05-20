Сырский: С начала года на фронте уничтожено 185 000 окупантов

Александр Сырский (Фото: ОП)

С начала 2025 года россияне потеряли 185 000 человек на фронте в Украине. Об этом сообщил главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают бить врага по всей линии фронта. А каждый уничтоженный российский захватчик – это шаг к справедливому миру.

"Благодарю защитников и защитниц за эффективную боевую работу. Борьба продолжается", – резюмировал Сырский.

По состоянию на апрель, по данным главкома, потери России с начала года составляли более 140 000 человек, что на 45 000 меньше, чем сейчас. За минувшие сутки на фронте уничтожены 1030 вражеских солдат, сообщил Генштаб ВСУ.