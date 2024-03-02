Сырский объяснил, почему некоторые бригады не удерживают оборону: Дело в командире и штабе

Сырский заявил, что отправил специалистов в бригады, где есть проблемы с подготовкой штабов

Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что некоторые бригады не могут удержать оборону из-за недостаточной квалификации командиров и штабов. Об этом он сообщил после трех дней работы на передовой.

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По его словам, после пребывания на фронте стало ясно, почему при одинаковом количестве личного состава, вооружения и техники одним бригадам удается держать позиции, а другим — нет.

"Прежде всего это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных. Безусловно, большое значение имеет уровень подготовки и слаженности штаба бригады, через который командир осуществляет свои полномочия", — заявил Сырский.

Он отметил, что в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, были отправлены группы специалистов для передачи опыта и предоставления помощи.

Генерал подчеркнул, что принял все необходимые решения по обеспечению бригад резервами, боеприпасами и беспилотниками.

"В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения", — указал главком.

Военачальник похвалил воинов 54 бригады, артиллерия которой уничтожила две колонны россиян, а также бойцов 25, 47 и 79 бригад, обороняющтх Орловку, Бердичи и Новомихайловку.

"Таким образом, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой", — резюмировал он.

17 февраля 2024 года главком ВСУ объявил, что с целью сохранения жизней украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы в северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

По состоянию на 1 марта, по данным ОСУВ "Таврия", под Авдеевкой ситуация остается динамичной, у россиян есть локальные успехи, но Силам обороны удалось сбавить темп наступления врага.

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