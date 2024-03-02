Сирський пояснив, чому деякі бригади не утримують оборону: Справа в командирі та штабі

Сирський заявив, що відправив фахівців до бригад, де є проблеми з підготовкою штабів

Олександр Сирський (Фото: ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що деякі бригади не можуть утримати оборону через недостатню кваліфікацію командирів та штабів. Про це він повідомив після трьох днів роботи на передовій.

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За його словами, після перебування на фронті стало зрозуміло, чому за однакової кількості особового складу, озброєння та техніки одним бригадам вдається тримати позиції, а іншим — ні.

"Насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, здатності приймати адекватні та зважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоров'я своїх підлеглих. Безумовно, велике значення має рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження", – заявив Сирський.

Він зазначив, що до окремих бригад, де є проблеми з підготовкою штабу, було відправлено групи фахівців для передання досвіду та надання допомоги.

Генерал підкреслив, що ухвалив усі необхідні рішення щодо забезпечення бригад резервами, боєприпасами та безпілотниками.

"В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди безпосередньо створюють загрозу життю та здоров'ю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення", – зазначив головком.

Воєначальник похвалив воїнів 54 бригади, артилерія якої знищила дві колони росіян, а також бійців 25, 47 та 79 бригад, які обороняють Орлівку, Бердичі та Новомихайлівку.

"Таким чином, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою", – резюмував він.

17 лютого 2024 року головком ЗСУ оголосив, що з метою збереження життів українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.

Станом на 1 березня, за даними ОСУВ "Таврія", під Авдіївкою ситуація залишається динамічною, росіяни мають локальні успіхи, але Силам оборони вдалося зменшити темп наступу ворога.

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