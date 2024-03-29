Сырский ответил, почему не было линии обороны за Авдеевкой: Основная намного дальше

Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что основная линия обороны за Авдеевкой расположена "намного дальше". Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, Силам обороны удалось остановить россиян под Авдеевкой, используя позиции, которые были оборудованы во время боев.

"Главная линия фортификационных сооружений оборудована и расположена гораздо дальше, в глубине нашей обороны. В настоящее время идет подготовка мощных линий обороны на почти всех опасных направлениях", — сказал Сырский.

Он отметил, что для руководства государства и армии строительство линий обороны является одним из приоритетов.

Военачальник заявил, что подготовленные укрепления сохраняют жизни бойцов, а фортификации строят не только инженерные войска, но и местные администрации.

11 марта на Ставке обсуждали строительство фортификаций. Президент Зеленский заявил, что задача — построить три полосы обороны протяженностью 2000 км.

13 марта глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что продолжается строительство укреплений на севере Ровенской области, граничащей с Беларусью.

19 марта в ВСУ заявили о круглосуточном строительстве фортификационных сооружений на представляющих угрозу направлениях.

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