Сирський відповів, чому не було лінії оборони за Авдіївкою: Основна набагато далі, в глибині
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що основна лінія оборони за Авдіївкою розташована "набагато далі". Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, Силам оборони вдалося зупинити росіян під Авдіївкою, використовуючи позиції, які були обладнані під час боїв.
"Головна лінія фортифікаційних споруд обладнана і розташована набагато далі, у глибині нашої оборони. Наразі йде підготовка потужних ліній оборони на багатьох загрозливих напрямках", – сказав Сирський.
Він зазначив, що для керівництва держави та армії будівництво ліній оборони є одним із пріоритетів.
Воєначальник заявив, що підготовлені укріплення зберігають життя бійців, а фортифікації будують не лише інженерні війська, а й місцеві адміністрації.
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