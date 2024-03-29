Сирський відповів, чому не було лінії оборони за Авдіївкою: Основна набагато далі, в глибині

Сирський заявив, що для військового командування пріоритетом є зведення фортифікацій

Олександр Сирський (Фото: ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що основна лінія оборони за Авдіївкою розташована "набагато далі". Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, Силам оборони вдалося зупинити росіян під Авдіївкою, використовуючи позиції, які були обладнані під час боїв.

"Головна лінія фортифікаційних споруд обладнана і розташована набагато далі, у глибині нашої оборони. Наразі йде підготовка потужних ліній оборони на багатьох загрозливих напрямках", – сказав Сирський.

Він зазначив, що для керівництва держави та армії будівництво ліній оборони є одним із пріоритетів.

Воєначальник заявив, що підготовлені укріплення зберігають життя бійців, а фортифікації будують не лише інженерні війська, а й місцеві адміністрації.

11 березня на Ставці було обговорено будівництво фортифікацій. Президент Зеленський заявив, що завдання – побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 км.

13 березня голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що триває будівництво укріплень на півночі Рівненської області, що межує з Білоруссю.

19 березня у ЗСУ заявили про цілодобове будівництво фортифікаційних споруд на напрямах, що становлять загрозу.

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