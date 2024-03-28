Сырский поговорил с главным генералом США: Приоритеты — бомбежки россиян и фортификации

Браун заявил, что долгосрочный приоритет США и НАТО — усиление украинской армии

Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Военные заявляют, что Браун внимательно следит за фронтом в Украине с начала большой войны.

Генералы обсудили нужды ВСУ на ближайшие месяцы, вопросы помощи США, в частности, для усиления защиты от ракетных и бомбовых ударов россиян и тему строительства фортификаций.

Также был вопрос анализа перспектив на 2024 год.

Американский военачальник заявил, что укрепление украинской армии — это долгосрочный стратегический интерес США и НАТО.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживатьинициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

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