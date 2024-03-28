Сирський поговорив з головним генералом США: Пріоритети — бомбардування росіян та фортифікації

Браун заявив, що довгостроковий пріоритет США та НАТО – посилення української армії

Олександр Сирський (Фото: ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Військові заявляють, що Браун уважно стежить за фронтом України з початку великої війни.

Генерали обговорили потреби ЗСУ на найближчі місяці, питання допомоги США, зокрема, для посилення захисту від ракетних та бомбових ударів росіян та тему будівництва фортифікацій.

Також було питання аналізу перспектив на 2024 рік.

Американський воєначальник заявив, що зміцнення української армії – це довгостроковий стратегічний інтерес США та НАТО.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги у кредит.

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