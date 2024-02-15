Сырскому нужны снаряды и техника, чтобы не повторить судьбу Залужного – ЗСУ

Сергей Кривонос (Фото: Facebook Кривоноса)

Если главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не получит достаточно оружия, военной техники и других вещей, он столкнется с проблемами, возникшими при Валерии Залужном. Об этом генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос заявил в интервью LIGA.net.

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"Если Сырский не получит нужного количества оружия и боеприпасов к нему, нужного количества техники, горючего для обеспечения движения этой техники, то какой бы ни был гениальный Сырский, какой бы мощной ни была его новая команда, она столкнется с тем же вопросом, с которым столкнулась предыдущая команда", – сказал Кривонос.

Таким образом, он ответил на вопрос, как изменится ситуация на фронте после назначения Сырского на должность главкома ВСУ.

По просьбе охарактеризовать Сырского как военного, Кривонос сказал: "Он достаточно неплохо умеет подбирать команду, организующую все процессы".

Недавно новый командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что критиковать Сырского в должности главкома ВСУ должны только те, кто воюет.

8 февраля Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил Сырского.

Сырский назвал свои приоритеты в должности главкома ВСУ – это сохранение жизни бойцов, оружие, беспилотники, штабы, логистика.

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