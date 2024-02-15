Сирському потрібні снаряди й техніка, щоб не повторити долю Залужного – ЗСУ

Сергій Кривоніс (Фото: Facebook Кривоноса)

Якщо головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не отримає достатньо зброї, військової техніки й інших речей, він зіткнеться з проблемами, які виникли за часів Валерія Залужного. Про це генерал-майор запасу Збройних Сил України Сергій Кривоніс заявив в інтерв'ю LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Якщо Сирський не отримає потрібної кількості зброї та боєприпасів до неї, потрібної кількості техніки, пального для забезпечення руху цієї техніки, то який би не був геніальний Сирський, якою б потужною не була його нова команда, вона зіткнеться з тим же питанням, з яким зіткнулася попередня команда", – сказав Кривоніс.

Таким чином він відповів на запитання, як зміниться ситуація на фронті після призначення Сирського на посаду головкома ЗСУ.

На прохання схарактеризувати Сирського як військового, Кривоніс сказав: "Він достатньо непогано вміє підбирати команду, яка організовує всі процеси".

Нещодавно новий командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов заявив, що критикувати Сирського на посаді головкома ЗСУ мають тільки ті, хто воює.

8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив Сирського.

Сирський назвав свої пріоритети на посаді головкома ЗСУ – це збереження життя бійців, зброя, безпілотники, штаби, логістика.

Читайте також: Сирському довіряють 40% українців. Водночас 35% не чули про нього до лютого – опитування КМІС