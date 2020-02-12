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Сытник объяснил, при каких условиях может уйти в отставку

Сытник объяснил, при каких условиях может уйти в отставку - Фото
Артем Сытник (фото - пресс-служба НАБУ)
12.02.2020, 09:16

Директор НАБУ Артем Сытник убежден, что его миссия пока еще не выполнена, а действия оппонентов мотивируют

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что добровольно может уйти в отставку тогда, когда осознает, что выполнил свою миссию. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Я уйду тогда, когда осознаю, что выполнил свою миссию. На сегодняшний день она не выполнена. Действия оппонентов в чем-то мотивируют, потому что есть понимание, что мы на правильном пути", - отметил Сытник.

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Он напомнил, что у него нет права переизбрания.

"Поэтому в любом случае рано или поздно эта история завершится", - уточнил директор НАБУ.

  • 10 февраля сообщалось, что проект постановления об увольнении Сытника с должности директора НАБУ был внесен в Раду. Подписались 216 нардепов, однако парламент может уволить директора НАБУ только в случае, если для этого есть законные основания.

Читайте полный текст интервью LIGA.netАваков, Коломойский и еще 216 неприятностей Артема Сытника. Интервью с директором НАБУ

 

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