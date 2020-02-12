Сытник объяснил, при каких условиях может уйти в отставку

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что добровольно может уйти в отставку тогда, когда осознает, что выполнил свою миссию. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.
"Я уйду тогда, когда осознаю, что выполнил свою миссию. На сегодняшний день она не выполнена. Действия оппонентов в чем-то мотивируют, потому что есть понимание, что мы на правильном пути", - отметил Сытник.
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Он напомнил, что у него нет права переизбрания.
"Поэтому в любом случае рано или поздно эта история завершится", - уточнил директор НАБУ.
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