Сытник объяснил, при каких условиях может уйти в отставку

Артем Сытник (фото - пресс-служба НАБУ)

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что добровольно может уйти в отставку тогда, когда осознает, что выполнил свою миссию. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Я уйду тогда, когда осознаю, что выполнил свою миссию. На сегодняшний день она не выполнена. Действия оппонентов в чем-то мотивируют, потому что есть понимание, что мы на правильном пути", - отметил Сытник.

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Он напомнил, что у него нет права переизбрания.

"Поэтому в любом случае рано или поздно эта история завершится", - уточнил директор НАБУ.

10 февраля сообщалось , что проект постановления об увольнении Сытника с должности директора НАБУ был внесен в Раду. Подписались 216 нардепов, однако п арламент может уволить директора НАБУ только в случае, если для этого есть законные основания.

Читайте полный текст интервью LIGA.net: Аваков, Коломойский и еще 216 неприятностей Артема Сытника. Интервью с директором НАБУ