Сытник отреагировал на обыски офиса корпорации Богдан

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что обыски в киевском офисе корпорации Богдан Моторс проводятся "маскимально толерантно". Об этом он сказал сегодня журналистам.

"Дело связано с кредитом в Укрэксимбанке. Насколько мне докладывали мои коллеги, обыски проводятся максимально толерантно и никакой блокировки (работы компании, - ред.) нет. Есть санкционированные судом обыски, есть уголовные производства. Я не вижу никаких нарушений. Конечно, будут заявления о политическом давлении. Но детектив считал, что нужно проводить обыск, прокурор согласовал", - отметил Сытник.

24 июля сообщалось, что детективы НАБУ проводят обыски в офисе Богдан Моторс на Рыбальском полуострове столицы.

19 июля НАБУ обыскивало киевский офис Богдан Моторс по делу о растратах госимущества чиновниками Минобороны и Генштаба Украины.

По версии следствия, чиновники Минобороны и Генштаба незаконно внесли в оборонный заказ санитарные "Богданы" по завышенной стоимости. В корпорации это отрицают, утверждая, что все закупки автомобилей проходили в соответствии с постановлением Кабинета министров №517.