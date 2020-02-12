Сытник рассказал о встрече с Зеленским после пленок Гончарука

Артем Сытник (Фото: пресс-служба НАБУ)

Президент Владимир Зеленский созывал руководителей силовых ведомств, чтобы выяснить, кто мог стоять за прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал в интервью LIGA.net.

"Я не рассматривал этот вопрос в том ключе, что собрали тех, кого подозревают. Насколько я понял, целью совещания было разобраться и выяснить, кто это делал", - рассказал Сытник и добавил, что "слив" записей расследует Служба безопасности.

Читайте также: Гончарук: Фразу о Зеленском вырвали из контекста; он очень умный

Также, по словам директора НАБУ, Зеленский говорил о недопущении таких инцидентов в будущем.

"Это неправильно, когда прослушивание осуществляется без санкции суда, и это явно не добавляет авторитета Украине на международной арене", - объяснил директор НАБУ.

Запись разговора Гончарука с представителями экономического блока, в котором они обсуждали экономическую ситуацию в стране, а также знания президента в этой области, появились на YouTube 15 января.

17 января президент собрал руководителей силовых ведомств и поручил в течение двух недель выяснить, кто стоял за прослушкой.

по делу о прослушке 5 февраля 2020-го СБУ провела обыск в офисе редакции программы "Гроші", которую ранее вел нардеп Слуги народа Александр Дубинский .



Читайте также: Зеленский: Записи Гончарука загрузили в интернет с компьютера 1+1