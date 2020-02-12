Сытник рассказал о встрече с Зеленским после пленок Гончарука

Президент Владимир Зеленский созывал руководителей силовых ведомств, чтобы выяснить, кто мог стоять за прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал в интервью LIGA.net.
"Я не рассматривал этот вопрос в том ключе, что собрали тех, кого подозревают. Насколько я понял, целью совещания было разобраться и выяснить, кто это делал", - рассказал Сытник и добавил, что "слив" записей расследует Служба безопасности.
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Также, по словам директора НАБУ, Зеленский говорил о недопущении таких инцидентов в будущем.
"Это неправильно, когда прослушивание осуществляется без санкции суда, и это явно не добавляет авторитета Украине на международной арене", - объяснил директор НАБУ.
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