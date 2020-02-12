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Сытник рассказал о встрече с Зеленским после пленок Гончарука

Сытник рассказал о встрече с Зеленским после пленок Гончарука - Фото
Артем Сытник (Фото: пресс-служба НАБУ)
12.02.2020, 13:33

По словам директора НАБУ Сытника, президент Зеленский говорил руководителям силовых ведомств о недопущении подобных ситуаций в будущем

Президент Владимир Зеленский созывал руководителей силовых ведомств, чтобы выяснить, кто мог стоять за прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал в интервью LIGA.net.

"Я не рассматривал этот вопрос в том ключе, что собрали тех, кого подозревают. Насколько я понял, целью совещания было разобраться и выяснить, кто это делал", - рассказал Сытник и добавил, что "слив" записей расследует Служба безопасности.

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Также, по словам директора НАБУ, Зеленский говорил о недопущении таких инцидентов в будущем.

"Это неправильно, когда прослушивание осуществляется без санкции суда, и это явно не добавляет авторитета Украине на международной арене", - объяснил директор НАБУ.

  • Запись разговора Гончарука с представителями экономического блока, в котором они обсуждали экономическую ситуацию в стране, а также знания президента в этой области, появились на YouTube 15 января.
  • 17 января президент собрал руководителей силовых ведомств и поручил в течение двух недель выяснить, кто стоял за прослушкой.
  • 5 февраля 2020-го СБУ провела обыск по делу о прослушке в офисе редакции программы "Гроші", которую ранее вел нардеп Слуги народа Александр Дубинский,.

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