Сытник: Угрозы независимости НАБУ нет

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Законопроект президента Владимира Зеленского о внесении в Конституцию права президента назначать глав НАБУ и ГБР не угрожает независимости НАБУ. Об этом заявил сегодня журналистам глава НАБУ Артем Сытник, сообщает UNN.

По словам Сытника, положения закона о НАБУ, предусматривающие проведение конкурса при назначении его директора, сохранятся. Предлагаемые Зеленским изменения в Конституцию просто закрепят уже существующее положение закона о назначении директора агентства президентом.

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