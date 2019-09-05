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Сытник: Угрозы независимости НАБУ нет

Сытник: Угрозы независимости НАБУ нет - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.09.2019, 12:30

Законопроект о назначении президентом глав НАБУ и ГБР - просто перенос положений закона в Конституцию, считает глава НАБУ

Законопроект президента Владимира Зеленского о внесении в Конституцию права президента назначать глав НАБУ и ГБР не угрожает независимости НАБУ. Об этом заявил сегодня журналистам глава НАБУ Артем Сытник, сообщает UNN.

По словам Сытника, положения закона о НАБУ, предусматривающие проведение конкурса при назначении его директора, сохранятся. Предлагаемые Зеленским изменения в Конституцию просто закрепят уже существующее положение закона о назначении директора агентства президентом.

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