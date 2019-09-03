Рада направила на рассмотрение КСУ два изменения в Конституцию

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Два законопроекта, вносящие изменения в Конституцию, были включены сегодня парламентом в повестку дня второй сессии Верховной Рады и направлены на рассмотрение Конституционного суда.

Первым было поставлено на голосование решение о законопроекте №1013 об отмене адвокатской монополии. Он предполагает, что из Конституции будут изъяты положения, ограничивавшие представительство интересов другого лица в суде. При этом защита от уголовных обвинений останется исключительным правом адвокатов. За постановление об отправке законопроекта в КСУ и внесении его в повестку парламента проголосовали 337 нардепов, воздержались или не голосовали ОПЗЖ и Голос (последний дал 1 голос "за" и 1 голос "против").

Следующим был поставлено на голосование постановление о законопроекте №1014, который дает президенту полномочия назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР, а также создавать регуляторные органы, которые осуществляют регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах; а также назначать их состав.

Как пояснил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, необходимость в этих изменениях возникла, поскольку в Конституции перечислены полномочия президента, и среди них нет тех, что предусмотрены законопроектом. В то же время, по законам, принятым о НАБУ и ГБР, именно президент назначает и увольняет их глав. Законопроект предложен для того, чтобы устранить риск, что создание антикоррупционных органов и назначение их руководителей будет признано неконституционным. За внесение этого законопроекта в повестку второй сессии парламента и за направление его в КСУ проголосовали 282 депутата, против голосовали фракции ЕС, Голос и часть депутатов из ОПЖЗ.

После перерыва, объявленного до 16:00, Верховная Рада рассмотрит направление в КСУ еще пяти законопроектов.

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