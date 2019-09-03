Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада направила на рассмотрение КСУ два изменения в Конституцию

Рада направила на рассмотрение КСУ два изменения в Конституцию - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.09.2019, 15:03

Парламент внес в повестку второй сессии законопроекты об отмене адвокатской монополии и о праве президента назначать глав НАБУ и ГБР

Два законопроекта, вносящие изменения в Конституцию, были включены сегодня парламентом в повестку дня второй сессии Верховной Рады и направлены на рассмотрение Конституционного суда.

Первым было поставлено на голосование решение о законопроекте №1013 об отмене адвокатской монополии. Он предполагает, что из Конституции будут изъяты положения, ограничивавшие представительство интересов другого лица в суде. При этом защита от уголовных обвинений останется исключительным правом адвокатов. За постановление об отправке законопроекта в КСУ и внесении его в повестку парламента проголосовали 337 нардепов, воздержались или не голосовали ОПЗЖ и Голос (последний дал 1 голос "за" и 1 голос "против").

Следующим был поставлено на голосование постановление о законопроекте №1014, который дает президенту полномочия назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР, а также создавать регуляторные органы, которые осуществляют регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах; а также назначать их состав. 

Как пояснил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, необходимость в этих изменениях возникла, поскольку в Конституции перечислены полномочия президента, и среди них нет тех, что предусмотрены законопроектом. В то же время, по законам, принятым о НАБУ и ГБР, именно президент назначает и увольняет их глав. Законопроект предложен для того, чтобы устранить риск, что создание антикоррупционных органов и назначение их руководителей будет признано неконституционным. За внесение этого законопроекта в повестку второй сессии парламента и за направление его в КСУ проголосовали 282 депутата, против голосовали фракции ЕС, Голос и часть депутатов из ОПЖЗ.

После перерыва, объявленного до 16:00, Верховная Рада рассмотрит направление в КСУ еще пяти законопроектов.

Читайте также: Снятие неприкосновенности депутатов: кто и как голосовал - список

Напишите нам
верховная рада конституция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 