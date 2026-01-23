Тайвань готов усилить санкции после слов Зеленского о поставках РФ деталей для ракет

Президент Тайваня заявил, что готов усилить санкции и предложил Украине обмен информацией о поставках в РФ

Лай Циндэ (Фото: x.com/ChingteLai)

Президент Тайваня Лай Циндэ предложил Украине провести переговоры об ужесточении санкций после слов президента Владимира Зеленского о том, что остров – источник компонентов для российских ракет. Об этом Лай Циндэ сообщил в соцсети.

По его словам, Тайвань давно сотрудничает с глобальными партнерами, чтобы поддерживать Украину как гуманитарной помощью, так и скоординированными санкциями. Остров приветствует дальнейший обмен информацией с Киевом для пресечения незаконных поставок запчастей в третьи страны и скрытого конечного использования.

Лай Циндэ также напомнил, что были молодые тайваньцы, кторые пожертвовали своими жизнями, защищая Украину в войне России.

"Мы по-прежнему категорически заявляем: любая помощь агрессору или нарушения международных эмбарго и правил экспортного контроля неприемлемы. Мы молимся о скорейшем восстановлении мира в Украине", – подчеркнул лидер Тайваня.

Выступая перед журналистами Лай Циндэ заявил, что приветствует передачу Зеленским любой информации Тайваню о нарушении санкций, цитирует его Reuters. Он предложил Украине провести переговоры для их ужесточения.

"Мы готовы усилить контроль за товарами, которые переправляются через третьи страны, скрывая при этом их конечный пункт назначения, чтобы предотвратить их попадание в Россию и защитить Украину", – добавил лидер Тайваня.

Выстцпая на экономическом форуме в Давосе 22 января Зеленский заявил, что Россия не сможет производить ракеты без критически важных компонентов, которые поставляются из Китая, Европы, США и Тайваня.