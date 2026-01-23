Тайвань готовий посилити санкції після слів Зеленського про постачання РФ деталей для ракет

Президент Тайваню заявив, що готовий посилити санкції та запропонував Україні обмін інформацією про постачання у РФ

Лай Цінде (Фото: x.com/ChingteLai)

Президент Тайваню Лай Цінде запропонував Україні провести переговори про посилення санкцій після слів президента Володимира Зеленського про те, що острів – джерело компонентів для російських ракет. Про це Лай Цінде повідомив у соцмережі.

За його словами, Тайвань давно співпрацює з глобальними партнерами, щоб підтримувати Україну як гуманітарною допомогою, так і скоординованими санкціями. Острів вітає подальший обмін інформацією з Києвом для припинення незаконних постачань запчастин до третіх країн і прихованого кінцевого використання.

Лай Цінде також нагадав, що були молоді тайванці, які пожертвували своїми життями, захищаючи Україну у війні Росії.

"Ми, як і раніше, категорично заявляємо: будь-яка допомога агресору або порушення міжнародних ембарго і правил експортного контролю неприйнятні. Ми молимося про якнайшвидше відновлення миру в Україні", – підкреслив лідер Тайваню.

Виступаючи перед журналістами, Лай Цінде заявив, що вітає передання Зеленським будь-якої інформації Тайваню про порушення санкцій, цитує його Reuters. Він запропонував Україні провести переговори для їх посилення.

"Ми готові посилити контроль за товарами, що переправляються через треті країни, приховуючи одночасно їхній кінцевий пункт призначення, щоб запобігти їхньому потраплянню в Росію і захистити Україну", – додав лідер Тайваню.

Виступаючи на економічному форумі в Давосі 22 січня, Зеленський заявив, що Росія не зможе виробляти ракети без критично важливих компонентів, які постачають із Китаю, Європи, США і Тайваню.