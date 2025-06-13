Тайвань перенимает опыт Украины и испытывает собственные морские дроны

Украинский морской дрон (Иллюстративное фото: СБУ)

Тайвань испытывает морские беспилотники, перенимая опыт Украины в полномасштабной войне с Россией. Об этом сообщает Reuters.

"Беспилотные катера и транспортные средства сыграли весьма значительную роль в войне в Украине", – сказал Reuters депутат парламентского комитета по иностранным делам и обороне Чэнь Куань-тин.

По его словам, беспилотные аппараты могут "эффективно сдерживать" Китай, так как Тайвань является не нападающей стороной, а обороняющейся.

План по созданию морского дрона назвали в Минобороны Тайваня "быстрым и внезапным" проектом, бюджет которого на данный момент составляет около 800 млн тайваньских долларов ($26,7 млн).

Испытания уже прошел морской дрон SeaShark 800, который может нести 1200 кг взрывчатки и летать на расстояние до 500 км. Председатель совета директоров компании Thunder Tiger Уильям Чен заявлял Reuters, что новое оружие является элементом неожиданности для Китая.

"Мы можем создать неопределенность. Мы можем наполнить Тайваньский пролив опасностью и рисками. Никто не знает, где эти опасности могут возникнуть", – сказал Чэнь.

Президент Американо-Тайваньского делового совета Руперт Хаммонд-Чемберс отметил, что полномасштабная война в Украине, очевидно, заставляет задуматься о том, как будет выглядеть следующее поколение военных действий.