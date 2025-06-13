Тайвань переймає досвід України та випробовує власні морські дрони

Український морський дрон (Ілюстративне фото: СБУ)

Тайвань випробовує морські безпілотники, переймаючи досвід України у повномасштабній війні з Росією. Про це повідомляє Reuters.

"Безпілотні катери та транспортні засоби відіграли дуже значну роль у війні в Україні", – сказав Reuters депутат парламентського комітету із закордонних справ й оборони Чень Куань-тін.

За його словами, безпілотні апарати можуть "ефективно стримувати" Китай, оскільки Тайвань є не стороною, яка нападає, а стороною, яка обороняється.

План створення морського дрона назвали в Міноборони Тайваню "швидким і раптовим" проєктом, бюджет якого на цей час становить близько 800 млн тайванських доларів ($26,7 млн).

Випробування вже пройшов морський дрон SeaShark 800, який може нести 1200 кг вибухівки та літати на відстань до 500 км. Голова ради директорів компанії Thunder Tiger Вільям Чен заявляв, що нова зброя є елементом несподіванки для Китаю.

"Ми можемо створити невизначеність. Ми можемо наповнити Тайванську протоку небезпекою та ризиками. Ніхто не знає, де ці небезпеки можуть виникнути", – сказав Чень.

Президент Американо-Тайванської ділової ради Руперт Хаммонд-Чемберс зазначив, що повномасштабна війна в Україні, очевидно, змушує задуматися про те, як виглядатиме наступне покоління воєнних дій.