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"Так дальше не будет". У Зеленского прокомментировали срыв вакцинации в Украине

08.04.2021, 15:24
Кирилл Тимошенко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Медленный процесс вакцинации населения от COVID-19 сейчас обусловлен нехваткой вакцины – в апреле власти ожидают несколько поставок партий прививок и темпы вакцинации возрастут. Об этом в эфире радио НВ заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Так дальше не будет. Таких темпов. В апреле мы ожидаем несколько поставок и от COVAX, и от производителей вакцин. Мы понимаем, что мы уже построили систему, которая способна делать намного больше вакцинаций в сутки", – сказал Тимошенко.

По его словам, в Украине "могут делать в десятки раз больше вакцинаций" в сутки.

"Потому мы ожидаем поставки и начинаем делать их", – добавил представитель президента Владимира Зеленского

На вопрос о том, кто понесет ответственность за срыв плана вакцинации в Украине, Тимошенко ответил: "Ответственный за программу вакцинации министр здравоохранения. Он в этом указе зафиксирован, как и Кабинет министров".

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Станислав Стороженко
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вакцинация вакцина Кирилл Тимошенко оп COVID-19
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