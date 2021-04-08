"Так дальше не будет". У Зеленского прокомментировали срыв вакцинации в Украине

Медленный процесс вакцинации населения от COVID-19 сейчас обусловлен нехваткой вакцины – в апреле власти ожидают несколько поставок партий прививок и темпы вакцинации возрастут. Об этом в эфире радио НВ заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Так дальше не будет. Таких темпов. В апреле мы ожидаем несколько поставок и от COVAX, и от производителей вакцин. Мы понимаем, что мы уже построили систему, которая способна делать намного больше вакцинаций в сутки", – сказал Тимошенко.

По его словам, в Украине "могут делать в десятки раз больше вакцинаций" в сутки.

"Потому мы ожидаем поставки и начинаем делать их", – добавил представитель президента Владимира Зеленского.

На вопрос о том, кто понесет ответственность за срыв плана вакцинации в Украине, Тимошенко ответил: "Ответственный за программу вакцинации министр здравоохранения. Он в этом указе зафиксирован, как и Кабинет министров".

Сейчас в Украине вакцинируют против коронавируса препаратом Covishield (Oxford-AtraZeneca).

Также 25 марта была доставлена первая партия китайской вакцины от компании Sinovac, ее отправили на 10-дневный лабораторный контроль. Как отмечали LIGA.net в Минздраве, контроль должен закончиться 9 апреля.

в Минздраве, контроль должен закончиться 9 апреля. 6 апреля Украина заключила контракт на поставку 10 млн доз вакцины от компании Pfizer. В Минздраве не называют точных дат поставок, но говорят, что они будут "в ближайшие месяцы". Степанов рассчитывает на поставку всех 10 млн доз в течение года.

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Станислав Стороженко

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