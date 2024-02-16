Такер Карлсон начал восхищаться продуктами в Москве. Сенатор-республиканец: Полезный идиот

Тиллис заявил, что в СССР таких как Карлсон называли "полезными идиотами"

Такер Карлсон (Фото: EPA)

Американский пропагандист Такер Карлсон после интервью с диктатором Владимиром Путиным начал восхищаться продуктовыми магазинами в Москве. Сенатор от Республиканской партии Том Тиллис назвал его "полезным идиотом". Об этом он написал в X (Twitter).

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Во время своего пребывания в Москве Карлсон записал видео из продуктового магазина и заявил, что цены на продукты в РФ якобы в четыре раза ниже, чем в США.

Он также сказал, что "не видит влияния санкций".

Тиллис раскритиковал подобные ролики Карлсона и написал следующее:

"Ах да, Россия намного лучше США со всеми этими дешевыми продуктами и роскошными станциями метро. В СССР для таких людей, как Такер, существовал термин: полезные идиоты".

После публикации интервью Карлсон признал, что Путин "не умеет разговаривать и быть последовательным".

Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что интервью Карлсона с Путиным не отразится на настроениях граждан США.

Путин в интервью сказал, что Польша "вынудила" немецкого тирана Адольфа Гитлера напасть на страну в сентябре 1939 года, тем самым начав Вторую мировую войну. Министерство иностранных дел Польши опубликовало разбор псевдоисторических высказываний главы Кремля.

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