Такер Карлсон почав захоплюватися продуктами у Москві. Сенатор-республіканець: Корисний ідіот

Тілліс заявив, що в СРСР таких як Карлсон називали "корисними ідіотами"

Такер Карлсон (Фото: EPA)

Американський пропагандист Такер Карлсон після інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним почав захоплюватися продуктовими магазинами у Москві. Сенатор від Республіканської партії Том Тілліс назвав його "корисним ідіотом". Про це він написав у X (Twitter).

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Під час свого перебування в Москві Карлсон записав відео з продуктового магазину і заявив, що ціни на продукти в РФ нібито вчетверо менші, ніж у США.

Він також сказав, що "не бачить впливу санкцій".

Тілліс розкритикував подібні ролики Карлсона і написав:

"Ах так, Росія набагато краща за США з усіма цими дешевими продуктами і розкішними станціями метро. У СРСР для таких людей, як Такер, існував термін: корисні ідіоти".

Після публікації інтерв'ю Карлсон визнав, що Путін "не вміє розмовляти та бути послідовним".

Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що інтерв'ю Карлсона з Путіним не вплине на настрої громадян США.

Путін в інтерв'ю сказав, що Польща "змусила" німецького тирана Адольфа Гітлера напасти на країну у вересні 1939 року, тим самим розпочавши Другу світову війну. Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало розбір псевдоісторичних висловлювань глави Кремля.

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