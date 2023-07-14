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Тарнавский об уничтожении генерала РФ Цокова в Бердянске: Понес наказание, повлияет на бой

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 14:54
Тарнавский об уничтожении генерала РФ Цокова в Бердянске: Понес наказание, повлияет на бой - Фото
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Командующий Сил обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский назвал уничтожение российского генерала Олега Цокова "заслуженным наказанием". Об этом он сообщил в интервью CNN.

По его словам, что Цоков был "соответствующим военачальником, который понес наказание, которое он должен был понести". 

"Подобные победы на поле боя могут иметь стратегически дестабилизирующий характер. Когда личный состав получает информацию о том, что его командир погиб, неизвестно, кто будет им руководить. Это, безусловно, окажет негативное влияние", — сказал Тарнавский.

Также он заявил, что такие события, как "мятеж" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным положительно сказываются на действиях Вооруженных Сил Украины. 

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Дмитрий Гриниченко
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