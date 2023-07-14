Тарнавский об уничтожении генерала РФ Цокова в Бердянске: Понес наказание, повлияет на бой

Командующий Сил обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский назвал уничтожение российского генерала Олега Цокова "заслуженным наказанием". Об этом он сообщил в интервью CNN.

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По его словам, что Цоков был "соответствующим военачальником, который понес наказание, которое он должен был понести".

"Подобные победы на поле боя могут иметь стратегически дестабилизирующий характер. Когда личный состав получает информацию о том, что его командир погиб, неизвестно, кто будет им руководить. Это, безусловно, окажет негативное влияние", — сказал Тарнавский.

Также он заявил, что такие события, как "мятеж" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным положительно сказываются на действиях Вооруженных Сил Украины.

11 июля появилась информация о ночном ударе по бердянской гостинице "Дюна", в результате которого был ликвидирован заместитель командующего Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

12 июля Генштаб ВСУ подтвердил удар по"Дюне" и сообщил, что в течение ночи там был зафиксирован активный вывоз тел российских военнослужащих в местный морг.

13 июля Генштаб также подтвердил ликвидацию Цокова.

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