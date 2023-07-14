Тарнавський про знищення генерала РФ Цокова в Бердянську: Отримав покарання, це вплине на бій

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський назвав знищення російського генерала Олега Цокова "заслуженим покаранням". Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Цоков був "відповідним воєначальником, який поніс покарання, яке він мав понести".

"Подібні перемоги на полі бою можуть мати стратегічно дестабілізуючий характер. Коли особовий склад отримує інформацію про те, що його командир загинув, невідомо, хто ним керуватиме. Це, безумовно, негативно вплине", — сказав Тарнавський.

Також він заявив, що такі події, як "заколот" терористів групи Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним, позитивно позначаються на діях Збройних Сил України.

11 липня з'явилася інформація про нічний удар по бердянському готелю "Дюна", в результаті якого було ліквідовано заступника командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова.

12 липня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по "Дюні" і повідомив, що протягом ночі там було зафіксовано активне вивезення тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу.

13 липня Генштаб також підтвердив ліквідацію Цокова.

Дивіться також: З'явилися супутникові та звичайні фото наслідків удару по готелю у Бердянську

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.