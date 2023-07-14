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Тарнавський про знищення генерала РФ Цокова в Бердянську: Отримав покарання, це вплине на бій

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14.07.2023, 14:54
Тарнавський про знищення генерала РФ Цокова в Бердянську: Отримав покарання, це вплине на бій - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський назвав знищення російського генерала Олега Цокова "заслуженим покаранням". Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

За його словами, Цоков був "відповідним воєначальником, який поніс покарання, яке він мав понести".

"Подібні перемоги на полі бою можуть мати стратегічно дестабілізуючий характер. Коли особовий склад отримує інформацію про те, що його командир загинув, невідомо, хто ним керуватиме. Це, безумовно, негативно вплине", — сказав Тарнавський.

Також він заявив, що такі події, як "заколот" терористів групи Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним, позитивно позначаються на діях Збройних Сил України.

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Дмитро Гриниченко
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війнабердянськЄвген Пригожиннаступгрупа вагнераОлександр Тарнавський
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