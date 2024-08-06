Теперь украинцы могут получить больше услуг в ЦНАП: правительство приняло распоряжение
Правительство расширило перечень сервисов, которые можно получить во всех Центрах предоставления админуслуг (ЦНАП), среди которых, в частности: взятие на учет для оформления санаторно-курортного лечения для людей, находившихся в плену в России. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
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В Министерстве отметили, что такое решение принято для того, чтобы украинцы оформляли важные услуги без беготни между учреждениями.
Какие услуги уже скоро можно будет оформить в ЦНАП:
→ взятие на учет для оформления санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения, если его оплатили самостоятельно, для людей, находившихся в плену;
→ внесение в Реестр льготников информации об украинцах, имеющих право на льготу, и членах их семей или опекуна;
→ назначение ежемесячной денежной компенсации для учащихся в учебных заведениях на территориях радиоактивного загрязнения и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, не питающихся в столовых.
- С 18 мая военнообязанные в Киеве обновляли учетные данные через центры предоставления админуслуг – в столице к системе учета подключили 300 администраторов ЦНАП.
- 15 июля ЦНАП Киева привлекли максимальный ресурс для работы с посетителями – на следующий день истек срок обновления данных военнообязанных.