Теперь украинцы могут получить больше услуг в ЦНАП: правительство приняло распоряжение

В Министерстве отметили, что такое решение принято с целью того, чтобы украинцы оформляли услуги без беготни между учреждениями

ЦНАП (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Правительство расширило перечень сервисов, которые можно получить во всех Центрах предоставления админуслуг (ЦНАП), среди которых, в частности: взятие на учет для оформления санаторно-курортного лечения для людей, находившихся в плену в России. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

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В Министерстве отметили, что такое решение принято для того, чтобы украинцы оформляли важные услуги без беготни между учреждениями.

Какие услуги уже скоро можно будет оформить в ЦНАП:

→ взятие на учет для оформления санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения, если его оплатили самостоятельно, для людей, находившихся в плену;

→ внесение в Реестр льготников информации об украинцах, имеющих право на льготу, и членах их семей или опекуна;

→ назначение ежемесячной денежной компенсации для учащихся в учебных заведениях на территориях радиоактивного загрязнения и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, не питающихся в столовых.