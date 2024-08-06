Відтепер українці можуть отримати більше послуг у ЦНАПі: уряд ухвалив розпорядження
Уряд розширив перелік сервісів, які можна буде отримати в усіх Центрах надання адмінпослуг (ЦНАП), серед яких, зокрема: взяття на облік для оформлення санаторно-курортного лікування для людей, які перебували в полоні у Росії. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
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У Міністерстві наголосили, що таке рішення ухвалене з метою того, аби українці оформлювали важливі послуги без біганини між установами.
Які послуги вже скоро можна буде оформити в ЦНАПі:
→ взяття на облік для оформлення санаторно-курортного лікування чи компенсації вартості такого лікування, якщо оплатили його самостійно, для людей, які перебували в полоні;
→ внесення до Реєстру пільговиків інформації про українців, які мають право на пільгу, та членів їхніх сімей чи опікуна;
→ призначення щомісячної грошової компенсації для учнів навчальних закладів на територіях радіоактивного забруднення та дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, які не харчуються в їдальнях.
- З 18 травня військовозобов'язані у Києві оновлювали облікові дані через центри надання адмінпослуг – у столиці до системи обліку підключили 300 адміністраторів ЦНАПів.
- 15 липня ЦНАПи Києва залучили максимальний ресурс для роботи з відвідувачами – наступного дня закінчився термін оновлення даних військовозобов’язаних.