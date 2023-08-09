"Террористы будут задействованы". Данилов прокомментировал активность Вагнера в Беларуси

Украине следует очень внимательно следить за тем, что террористы из Группы Вагнера делают в Беларуси. Об этом в комментарии LIGA.net заявил секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов.

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По его словам, вагнеровцы в Беларуси являются вызовом. "Так называемая Группа Вагнера – это профессиональные террористы. Убийцы. Они могут готовиться к тем или иным событиям, где они могут совершать провокации", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО не считает, что их активность может отвлечь внимание партнеров от Украины – сегодня все сконцентрированы и консолидированы. Однако наемников Пригожина могут использовать "для других вещей".

"Если Путин примет решение, что ему нужно идти ва-банк, тогда он может использовать эту террористическую группировку, чтобы провоцировать НАТО и смотреть, как они будут реагировать и будут ли применять 5 статью", – подчеркнул Данилов.

То, что сегодня Россия пытается открещиваться от этой группировки, это абсурд, отметил он.

"Эти люди воевали на стороне Российской Федерации. Они продолжают выполнять задачи Российской Федерации. Поэтому еще раз подчеркиваю: это большая игра, за которой нужно очень внимательно следить и понимать, что рано или поздно эти террористы будут задействованы. Как и на каком направлении – увидим", – отметил глава СНБО.

По его словам, не может такое количество людей находиться условно без работы длительное время. "Это же не пансионат для отдыха. Они получают ежемесячно немалые средства. Они мобильны. Они подготовлены. К ним нужно относиться серьезно", – подытожил Данилов.

30 июля польская разведка сообщила, что провокации на границе со стороны Беларуси проходят каждый день.

1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. В результате инцидента глава Минобороны Польши созвал заседание Комитета национальной безопасности, о происшествии проинформировали НАТО.

4 августа Литва объявила, что закроет два пункта пропуска, работающих на границе с Беларусью.

7 августа Беларусь начала военные учения рядом с Польшей и Литвой.

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