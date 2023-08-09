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"Ці терористи будуть задіяні". Данілов прокоментував активність вагнерівців у Білорусі

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 10:45
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов (Фото: ОП)

Україні потрібно дуже уважно слідкувати за тим, що терористи з Групи Вагнера роблять у Білорусі. Про це у коментарі LIGA.net заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

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За його словами, вагнерівці у Білорусі є викликом. "Так звана Група Вагнера – це професійні терористи. Вбивці. Вони можуть готуватися до тих чи інших подій, де вони можуть вчиняти провокації", – сказав Данілов.

Секретар РНБО не вважає, що їхня активність може відвернути увагу партнерів від України – сьогодні всі сконцентровані й консолідовані. Однак найманців Пригожина можуть використовувати "для інших речей".

"Якщо Путін вирішить, що йому треба йти ва-банк, тоді він може використати це терористичне угрупування, щоби провокувати НАТО і дивитись, як вони будуть реагувати та чи будуть застосовувати 5 статтю", – наголосив Данілов.

Те, що сьогодні Росія намагається відхрещуватись від цього угруповання, це – абсурд, зазначив він.

"Ці люди воювали на боці Російської Федерації. Вони продовжують  виконувати завдання Російської Федерації. Тому ще раз наголошую: це велика гра, за якою треба дуже уважно слідкувати й розуміти, що рано чи пізно ці терористи будуть залучені. Як і на якому напрямку – побачимо", – зазначив голова РНБО.

За його словами, не може така кількість людей перебувати умовно без роботи тривалий час. "Це ж не пансіонат для відпочинку. Вони отримують щомісячно чималі кошти. Вони мобільні. Вони підготовлені. До них треба ставитись серйозно", – підсумував Данілов.

  • 30 липня польська розвідка повідомила, що провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня.
  • 1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Внаслідок інциденту голова Міноборони Польщі скликав засідання Комітету національної безпеки, про подію поінформували НАТО.
  • 4 серпня Литва оголосила, що закриє два пункти пропуску, які працюють на кордоні з Білоруссю.
  • 7 серпня Білорусь розпочала військові навчання поруч із Польщею та Литвою.

Читайте також: Розбір | "Це – велика гра". Чому Росія перекинула вагнерівців до кордонів ЄС

Євгенія Мазур
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БІЛОРУСЬРНБОолексій даніловтерористигрупа вагнера
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