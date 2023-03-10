Террористы "Группы Вагнера" взяли тактическую паузу в Бахмуте – ISW

По данным американского Института изучения войны (ISW), российская террористическая организация "Группа Вагнера", похоже, взяла "временную тактическую паузу" в Бахмуте.

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В начале недели владелец организации Евгений Пригожин заявил, что его боевики взяли под контроль восточную часть города.

Однако, по данным ISW, неясно, сохранит ли группа "свое оперативное превосходство в будущих наступлениях россиян в городе".

"Сообщений о том, что боевики Вагнера ведут наступательные операции из восточного Бахмута в центральные районы города, не поступало", – говорится в сводке.

В ISW считают, что Пригожин ждал подкрепления регулярными войсками, чтобы отойти на второй план в битве.

"Прибытие в этот район большого количества обычных российских сил может свидетельствовать о том, что российские силы намерены компенсировать возможную кульминацию наступательных операций Вагнера в Бахмуте новыми обычными войсками", — говорится в сообщении.

6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.

Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ. Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.

Генсек НАТО Столтенберг заявил о возможном падении Бахмута в ближайшие дни. В ВСУ в ответ напомнили, что последняя война, к которой Альянс имел непосредственное отношение, была в бывшей Югославии.

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Вадим Ребрина

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