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Терроризм: судили женщину-прототип героини пропагандистского кино

Терроризм: судили женщину-прототип героини пропагандистского кино - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
20.12.2019, 11:05

Ей грозит от восьми до 15 лет

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал виновной женщину-прототип героини пропагандистского фильма боевиков "ДНР" по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации). Об этом сообщает Генпрокуратура.

Женщина в качестве "заместителя начальника штаба народного ополчения ДНР" подбирала и обучала наемников для участия в боевых действиях. Она неоднократно освещалась в СМИ "ДНР" как пример женщины-военнослужащего, ее фигура стала прототипом героини фильма "Ополченка".

Обвиняемая признала вину и разоблачила незаконную деятельность более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и участвующих в войне против Украины, а также раскрыла информацию о поставках боевой техники из РФ.

Санкция данной статьи предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

  • 18 января президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. 

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