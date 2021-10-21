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Тезка судьи Верховного суда просит ОАСК приостановить судебную реформу

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 20:29
Тезка судьи Верховного суда просит ОАСК приостановить судебную реформу - Фото
Фото: facebook.com/OACK.640

В Окружной административный суд Киева поступило заявление с требованием приостановить проведение отбора на должность члена Этического совета по квоте Совета судей. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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Суд просят "приостановить действие положения о проведении отбора на должность члена Этического совета для формирования списка кандидатов в первый состав Этического совета по квоте Совета судей Украины, утвержденного решением Совета судей Украины №46 от 21 сентября 2021 года".

Это требование содержится в заявлении об обеспечении иска, которое поступило в суд до представления самого иска, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства, сообщили в ОАСК.

Заявителем указан Олег Ткачук, ответчиком – Совет судей Украины.

В ОАСК говорят, что решают вопрос о наличии правовых оснований для обеспечения иска.

Человек с именем Олег Ткачук является судьей Верховного суда. Он опубликовал пост в своем Facebook, в котором говорит, что не имеет никакого отношения к подаче указанного заявления в ОАСК.

"Неравнодушные к честности выборов главы Верховного Суда граждане пытаются меня накануне выборов "замочить". Докладываю: я сухой! Никаких исков никуда не подавал! Уважаю честных судей и презираю тех, кто давно уже не имеет права носить мантию!" – прокомментировал Ткачук.

Он также сообщил, что пишет по этому поводу заявление в правоохранительные органы.

Тезка судьи Верховного суда просит ОАСК приостановить судебную реформу
  • 13 сентября Совет судей не делегировал своих представителей в Этический совет – один из ключевых органов судебной реформы. Это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.
  • 16 сентября председатель Совета судей Богдан Монич заявил после встречи с послами G7 в Офисе президента, что Совет выдвинет своих кандидатов. Он отрицает блокирование судебной реформы и хочет иного распределения голосов в Этическом совете. 
  • 29 сентября председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвал украинских судей разблокировать судебную реформу и создать Этический совет. 
  • 8 октября пленум Верховного суда попросил Конституционный суд оценить конституционность судебной реформы президента Владимира Зеленского.
Вадим Ребрина
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судебная реформа ОАСК совет судей этический совет
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