The Economist: Сырский рассматривал три варианта наступления на Россию

Главком ВСУ в июле начал разрабатывать план наступления на территории РФ, чтобы обеспечить более выгодные условия для переговоров

Указатель поблизости Суджи, Курская область (Фото: AP)

В июле главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский из-за российского наступления в Донецкой области начал планировать секретную операцию на территории страны-агрессора, рассматривая при этом три возможных сценария атаки. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на осведомленные источники.

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По данным собеседников журналистов, эти варианты включали нападение в Брянской или Курской областях, а также их комбинацию, чтобы ослабить позиции России на Донбассе и обеспечить более выгодные условия для предстоящих переговоров.

Сырский держал свои планы в строжайшей тайне, делясь ими только с узким кругом генералов и сотрудников служб безопасности. Только на позднем этапе к плану была привлечена разведка, а западные союзники вообще не были проинформированы, поскольку предварительные операции Сырского были сорваны из-за утечек информации, отмечает The Economist.

Главком сбил РФ с толку, скрывая прибытие своих опытных подразделений на границу. Подкрепление было переброшено в леса под предлогом защиты от предполагаемого российского нападения на Сумскую область.

"Украинские войска начали подозревать что-то серьезное в начале августа, когда им выдали новое снаряжение и провели обучение на макетах, оказавшихся похожими на российские села", – пишет СМИ со ссылкой на источник.

Однако когда операция в Курской области начала замедляться, Сырский сместил фокус на укрепление флангов вдоль границы для создания надежных оборонительных линий.

Силы обороны, по словам источника, вероятно, пытаются установить контроль на южном берегу реки Сейм, тогда как российские войска усилили свои ответные действия, перебрасывая опытные подразделения в Курск и активизируя атаки на Покровском направлении в Донецкой области.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.

15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль 1150 кв. км территории, 82 населенных пункта, сообщил Главком.

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