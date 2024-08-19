The Economist: Сирський розглядав три варіанти наступу на Росію

Головком ЗСУ у липні почав розробляти план наступу на території РФ, щоб забезпечити вигідніші умови для переговорів

Вказівник поблизу Суджі, Курська область (Фото: AP)

У липні головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський через російський наступ у Донецькій області почав планувати секретну операцію на території країни-агресора, розглядаючи водночас три можливі сценарії атаки. Про це повідомляє The Economist з посиланням на обізнані джерела.

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За даними співрозмовників журналістів, ці варіанти містили напад у Брянській або Курській областях, а також їхню комбінацію, щоб послабити позиції Росії на Донбасі та забезпечити вигідніші умови для майбутніх переговорів.

Сирський тримав свої плани в суворій таємниці, ділячись ними лише з вузьким колом генералів та співробітників служб безпеки. Лише на пізньому етапі до плану була залучена розвідка, а західні союзники взагалі не були поінформовані, оскільки попередні операції Сирського були зірвані через витоки інформації, зазначає The Economist.

Головком збив РФ з пантелику, приховавши прибуття своїх досвідчених підрозділів на кордон. Підкріплення було перекинуто в ліси під приводом захисту від імовірного російського нападу на Сумську область.

"Українські війська почали підозрювати щось серйозне на початку серпня, коли їм видали нове спорядження і провели навчання на макетах, які виявилися схожими на російські села", – пише ЗМІ з посиланням на джерело.

Однак, коли операція в Курській області почала сповільнюватися, Сирський змістив фокус на зміцнення флангів уздовж кордону для створення надійних оборонних ліній.

Сили оборони, за словами джерела, ймовірно, намагаються встановити контроль на південному березі річки Сейм, тоді як російські війська посилили свої дії у відповідь, перекидаючи досвідчені підрозділи в Курськ і активізуючи атаки на Покровському напрямку в Донецькій області.

Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.

15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населені пункти, повідомив Головком.

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